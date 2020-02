Borussia Dortmund hofft vor dem Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Paris St. Germain am Dienstag (18.02.2020, 21.00 Uhr) auf eine Blitzheilung von Julian Brandt.

"Er macht gute Fortschritte" , sagte Lizenzspielleiter Sebastian Kehl am Freitagabend nach dem 4:0 (1:0) in der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt: "Was bis Dienstag sein wird, da will ich noch nicht zu viel verraten."