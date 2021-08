15,4 Millionen Euro Transferplus

Die Pandemie habe laut Bericht vor allem Auswirkungen auf die Erlöse aus dem Spielbetrieb, Conference, Catering und die Transfertätigkeit gehabt. So hat der BVB etwa aus den Transfers insgesamt 15,4 Millionen Euro eingenommen. Im Vorjahr war es mehr als doppelt so viel (40,2 Millionen Euro). Allerding ist der Verkauf von Jadon Sancho an Manchester United in der aktuellen Bilanz noch nicht vermerkt, wird sich aber positiv auf das nun laufende Geschäftsjahr auswirken.