Titelambitionen, Personalien, Weichenstellung - der bewegte Donnerstag beim BVB

Neuzugang Thomas Meunier nimmt Titel mit dem BVB ins Visier, Nachwuchstalent Jude Bellingham wurde in der Stadt gesichtet, Sebastian Kehl soll offenbar Michael Zorc beerben - der Donnerstag (16.07.2020) bei Borussia Dortmund hatte reichhaltigen Gesprächswert zu bieten.

"Meine Lust auf Titel kennt kein Limit"

Zunächst meldete sich Meunier zu Wort. Der bisherige BVB-Königstransfer für die kommende Saison hat offenbar große Ambitionen mit seinem neuen Verein. Und er tat diese auch kund - im Gegensatz zu seinem neuen Verein, der künftig auf die Ausgabe eines aktuellen Saisonziels verzichten will. "Wenn man sich die Qualität in unserem Kader ansieht, dann muss der Klub in den kommenden Jahren einfach mal wieder was gewinnen. Und das wird uns auch gelingen", erklärte der von Paris Saint-Germain gewechselte Außenverteidiger in einem Interview mit der Nachrichtenagentur dpa. "Meine Lust auf Siege und Titel kennt kein Limit, und ich werde alles dafür geben, auch mit dem BVB so erfolgreich zu sein, wie es nur geht" , kündigte der belgische Nationalspieler an.

Bellingham offenbar zum Medizincheck in Dortmund

Ein Baustein in diesem Qualitätsgebilde wird offenbar der 17-jährige Jude Bellingham. Der Engländer weilte nach übereinstimmenden Medienberichten am Donnerstag für den Medizincheck und die Vertragsunterschrift in Dortmund. Das Top-Talent sei am Morgen aus Birmingham eingeflogen, berichteten "Bild", "Sky" und "Ruhr Nachrichten". Der Mittelfeldspieler von Birmingham City aus der zweithöchsten Spielklasse in England soll am Vormittag gemeinsam mit Manager Michael Zorc und Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke in der BVB-Geschäftsstelle eingetroffen sein. Der auch von anderen europäischen Top-Klubs umworbene, talentierte Teenager soll einen Vertrag erhalten, der bis zum 30. Juni 2025 gültig ist.