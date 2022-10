Gerade in den direkten Duellen wurde aber deutlich, dass Dortmund dem FC Bayern unterlegen ist. Zwar wird das direkte Aufeinandertreffen immer hochgejazzt, mancherorts ist sogar vom "deutschen Clasico" die Rede, doch die Realität ist ernüchternd. Siebenmal in Folge hat München in der Liga gegen den BVB gewonnen. Gegen den ärgsten Konkurrenten gelingt es dem Ligaprimus also stets, die Muskeln spielen zu lassen.