Borussia Dortmund stornierte vor seinem Topspiel gegen den FC Bayern München am Samstag alle bereits verkauften Tickets. Der BVB teilte am Mittwoch zur Begründung mit, man rechne mit einer "pandemiebedingten Reduzierung der Kapazitäten" durch die nordrhein-westfälische Landesregierung.

Auch Borussia Mönchengladbach annullierte vor seinem Spiel gegen den SC Freiburg am Sonntag sämtliche schon erworbenen Karten.

Arminia Bielefeld kündigte an, erst mal keine Eintrittstickets für das Spiel gegen den 1. FC Köln am Samstag mehr verkaufen zu wollen - genau so wie Zweitligist Fortuna Düsseldorf für das Heimspiel gegen Darmstadt 98 am Freitag. Am Dienstag hatte bereits Basketball-Bundesligist Baskets Bonn den Verkauf gestoppt.

Finale Beschlüsse am Donnerstag

Bund und Länder wollen an diesem Donnerstag final über strengere Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie entscheiden. Dabei geht es unter anderem um Details einer bereits ins Auge gefassten bundesweiten Verringerung der Zuschauerzahlen bei Großveranstaltungen wie der Bundesliga.

Ziel der Politik ist es, hier eine einheitliche Linie, die dann für alle Bundesländer gelten soll, zu finden. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst kündigte an, die Zuschauerzahlen "deutlich reduzieren" zu wollen.