"Wir werden nichts an unseren Ambitionen ändern" , sagte der BVB-Trainer nach dem 1:3 (0:2) der Dortmunder am Samstagabend in München. Durch den Heimsieg machten die Bayern vorzeitig den zehnten Meistertitel in Serie perfekt.

"Wir reden über Fußball, und im Fußball kann man durchaus mal zehn Jahre hintereinander Meister werden, vielleicht auch 15" , sagte Rose weiter. "Aber es gibt ja immer Mannschaften, die versuchen, das zu ändern - und dazu gehören wir. Wir werden uns schütteln, wieder neu aufstellen."