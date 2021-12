Die Liste der Auszeichnungen von Manuel Neuer ist zu lang, um sie komplett abzubilden. Deshalb hier ein Auszug: Fünfmal Welttorhüter des Jahres, bester Torwart der WM 2014, Weltsportler des Jahres 2014, Europa Torhüter des Jahres 2020. Torhüter der Dekade 2011 bis 2020. Kurzum: Manuel Neuer ist ein Weltklassetorhüter.

Am Samstag trifft der Keeper des FC Bayern München aber auf so etwas wie sein Schreckgespent. Das heißt Marco Reus und ist Kapitän von Borussia Dortmund. Wenn der BVB am 14. Bundesliga-Spieltag die Bayern empfängt (18.30 Uhr) hat Reus die Chance, einen Rekord auszubauen. Acht Mal hat der 32-Jährige bereits gegen Neuer getroffen, so oft wie kein anderer Spieler in der Bundesliga.