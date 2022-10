Anthony Modeste: Vom Chancentod zum Helden in zwölf Minuten

Auch gegen den FC Bayern setzte BVB-Trainer Edin Terzic von Beginn an auf Moukoko. Der doppelt so alte Modeste wurde in der 70. Minute beim Stand von 2:0 für die Bayern für Donyell Malen eingewechselt und setzte nur vier Minuten später eine erste Duftmarke, als er Moukoko den Treffer zum 1:2 aus der Dortmunder Sicht auflegte. "Wie er da den Ball noch einmal quergespielt hat, war herausragend ", sagte Terzic nach dem Spiel.

"Ausgerechnet" Modeste trifft zum Ausgleich

Anthony Modeste köpft in der Nachspielzeit den Ausgleich für den BVB gegen die Bayern.

Und dann kam die bereits erwähnte 83. Minute, in der Modeste schon zum Helden hätte werden können. Viele hatten sich nach der vergebenen Chance wohl schon mit einer BVB-Niederlage abgefunden. Doch dann kam die fünfte Minute der Nachspielzeit. Innenverteidiger Nico Schlotterbeck sicherte an der Torauslinie den Ball und flankte an den langen Pfosten. Modeste stand richtig und köpfte den Ball zum viel umjubelten Ausgleich ins Tor - klarer Fall von "ausgerechnet".

"Am Ende habe ich einfach weiter an mich geglaubt. Weil, wenn ich das nicht mache, wer soll das dann für mich machen? Und so habe ich mich noch belohnt" , sagte Modeste nach dem Spiel. "Für mich ist alles positiv - gerade auch nach meinem Wechsel, wo es anfangs sehr, sehr schwer war. Ich habe viel auf den Deckel gekriegt, aber ich habe im Fußball schon alles gesehen. Ich muss aber positiv bleiben und immer an mich glauben."

Terzic: "Jeder hat die Erleichterung gespürt"

Auch Terzic freute sich für seinen Stürmer: "Jeder hat die Erleichterung gespürt. Das ganze Stadion hat sich mit Tony gefreut. Es war keine leichte Phase für ihn. Was er über sich lesen und hören musste, war nicht einfach für ihn."

Nach Schlusspfiff hallten dann zum ersten Mal die bereits aus Köln bekannten "Modeste, Modeste, Anthony Modeste"-Rufe durch das Dortmunder Stadion. Auch das dürfte dem Stürmer gutgetan haben. Möglicherweise ist Modeste nun endlich in Dortmund angekommen.

Quelle: lt