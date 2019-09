Klare Ansage vom Kapitän. "Das geht mir so auf die Eier mit eurem Mentalitätsscheiß - ganz ehrlich", ging Borussia Dortmunds Marco Reus beim TV-Sender "Sky" nach dem 2:2 (1:1) gegen Eintracht Frankfurt an die Decke. Ihm war die Mentalitätsfrage gestellt worden.

Reus ereiferte sich: "Wir haben uns dumm angestellt, auf jeden Fall, aber kommt mir jetzt nicht mit eurem Mentalitätsscheiß. Jede Woche dieselbe Kacke." Der BVB-Führungsspieler ließ Dampf ab - verschossener Elfmeter gegen Barcelona, nun die späte Ernüchterung durch den Gegentreffer zum Ausgleich.

Favre spricht zwischen den Zeilen Bände

Eine allergische Reaktion auf das schwammige Wort "Mentalität" zeigte auch Trainer Lucien Favre, der ein Problem dieser Art ebenfalls vehement verneinte, im ARD-Interview zwischen den Zeilen aber ungewohnt deutlich durchblicken ließ: "Ja, es fehlt etwas. Wir müssen vom 1:0 profitieren und das 2:0 machen. Und nicht denken, wir sind fertig. Wir haben das nicht geschafft."

Favre sprach das Wort "Mentalität" nicht aus, meinte wohl aber etwas in der Richtung. Klar ist natürlich: Die Mentalitätskeule wird schnell geschwungen. Reus analysierte schlicht: "Wir haben nach dem 1:0 aufgehört, Fußball zu spielen."

Zorc: "So spielt keine Spitzenmannschaft"