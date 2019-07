Borussia Dortmund ist ohne Abdou Diallo zu einer sechstägigen Reise in die USA aufgebrechen. Dies bestätigte ein Sprecher des Fußball-Bundesligisten kurz vor dem Abflug der Mannschaft am Montagmorgen (15.07.2019) vom Flughafen in Frankfurt/Main.

Damit wird ein Wechsel des Franzosen zu dem vom ehemaligen BVB-Coach Thomas Tuchel trainierten Spitzenclub Paris Saint-Germain wahrscheinlicher.

Wechsel zu PSG angeblich perfekt - 34 Millionen Euro Ablöse

Laut Medienberichten hält sich Diallo bereits zum Gesundheitscheck in der französischen Hauptstadt auf. Die Ablöse für den 23-Jährigen soll mit Bonuszahlungen rund 34 Millionen Euro betragen.

Der 23 Jahre alte französische Innenverteidiger war erst im Sommer 2018 vom 1. FSV Mainz 05 nach Dortmund gewechselt. In der abgelaufenen Saison kam Diallo in 38 Pflichtspielen für den deutschen Vizemeister zum Einsatz.