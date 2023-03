Revierderby: Schalke-Trainer Reis kehrt nach Bochum zurück

Dunkle Wolken über dem Ende

Von 1995 bis 2003 war der heutige Fußballlehrer Spieler beim VfL Bochum, durchlief anschließend mehrere Trainer-Stationen in der Ruhrgebietsstadt. Nach einem Abstecher zum VfL Wolfsburg kehrte Reis nach Bochum als Chef-Coach zurück - stieg mit dem VfL in die Bundesliga auf und hielt das Team ein Jahr in der deutschen Eliteklasse.

Alles in allem eine überaus erfolgreiche Zeit, über die sich gegen Ende allerdings große, dunkle Wolken gelegt hatten. Nach einem Fehlstart zu Saisonbeginn wurde Reis entlassen. Verärgerung, sogar böses Blut entstand nicht nur bei den VfL-Fans darüber, dass Reis bereits vor seiner Beurlaubung im Sommer in die Nachbarstadt Gelsenkirchen (nur 13,85 Kilometer liegen zwischen beiden Stadien) wechseln wollte - der Fußballlehrer dann aber keine Freigabe vom Klub erhielt.

Bochum könnte Tabellenletzter werden

Die Trennung lief alles andere als freundschaftlich ab. Reis sagte damals, dass er mit manchen Leuten beim VfL "nichts mehr zu tun haben" wolle. Gemeint war damit wohl vor allem VFL-Chef Hans-Peter Villis. Aber beide Seiten versuchen, den Fokus nun auf das Sportliche zu legen. Gellende Pfiffe vom Bochumer Publikum dürfte Reis dennoch erwarten dürfen. "Es wird natürlich schwierig. Es ist mir bewusst, dass darauf gewartet wird, dass pikante Aussagen kommen. Es war eine unschöne Trennung. Aber das Spiel steht für mich im Vordergrund" , sagte Reis.

Beide Teams haben eine besonders große Aufgabe vor sich, wenn sie den Klassenerhalt noch schaffen wollen. Mit einem Sieg könnten die Schalker (16 Punkte) den Tabellenplatz mit Bochum (19 Punkte) tauschen. Es werde ein Duell "zwischen zwei Mannschaften, die in vielen Dingen einen ähnlichen Ansatz haben" , sagte Thomas Letsch, der beim VfL im vergangenen September auf Reis gefolgt war.

Abnutzungskampf erwartet

Es ist ein Derby der Superlative - allerdings mit nur wenigen positiven Aspekten. Mit Schalke tritt die schwächste Offensive der Liga (16 Tore) gegen die schwächste Abwehr (54 Gegentore) an. Den Königsblauen ist in 38 Spielen kein Auswärtssieg mehr gelungen, was einen historischen Bundesliga-Negativrekord bedeutet.

Aber, es gibt doch noch hoffnungsvolle Zahlen: Der S04 verfügt über die beste Defensive der Rückrunde mit nur einem Gegentor und ist neben Borussia Dortmund das einzig ungeschlagene Bundesligateam im Jahr 2023. Der VfL hat dagegen 16 seiner Punkte im heimischen Stadion gewonnen, was den Spielern Selbstbewusstsein verleihen sollte. Aber: Die Bochumer haben zuletzt drei Niederlagen in Folge verkraften müssen.