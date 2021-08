Zum Auftakt bekommt es Reis mit seinem VfL nun mit den Wolfsburgern zu tun - mit denen ihn viel verbindet. Reis trainierte von 2016 bis 2019 die U19-Mannschaft der "Wölfe". Danach ging er zurück zu seinem Ex-Klub Bochum.

"In Wolfsburg war es eine tolle Zeit, mit prima Jungs, und finanziell so abgesichert, dass ich nicht noch Zeitungen austragen musste. Trotzdem habe ich den sicheren Job drangegeben, als der VfL Bochum anfragte. Immer mit dem Blick, eines Tages in der Bundesliga zu landen" , blickte Reis jüngst in einem "Kicker"-Interview zurück.

