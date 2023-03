VfL Bochum - viel Wille und noch mehr Fehler

Offensive trifft nicht mehr

Die Stimmung bei den VfL-Fans drehte sich nach rund 60 Minuten. Statt des Protests gegen den Schalker Trainer schallte es "Wir wollen euch kämpfen sehen" von den Rängen. Pfiffe nach dem Spiel kamen noch hinzu. Die Unzufriedenheit erscheint berechtigt: Die Bochumer haben seit einem Monat keine Punkte mehr geholt - beim 5:2 gegen Hoffenheim Anfang Februar gab es das letzte Mal etwas Zählbares.

Die Bilanz seitdem? Pokal-Aus und fünf Niederlagen in der Liga mit 0:10 Toren. Die Torlosigkeit in den letzten fünf Bundesliga-Spielen lässt erahnen, dass der VfL offensiv zu wenig Chancen erspielt - oder die vorhandenen kläglich vergibt. "In einer Phase, wo du dich schwertust, musst du defensiv wenigstens gut stehen" , erklärte Bochums Trainer Thomas Letsch. Die Folge? Bochum hat nun die "Rote Laterne" in der Hand.

Video starten, abbrechen mit Escape Letsch: "Müssen Fans auf unsere Seite bringen" Sportschau. . 00:32 Min. . Verfügbar bis 04.03.2024. Das Erste.

Gute Basis eigentlich vorhanden

Es gibt dennoch gute Ansätze - die auch Letsch ansprach - und eine Basis, auf der Bochum aufbauen kann: Der Einsatz stimmt. Die Grundtugenden wie Laufbereitschaft und energische Zweikampfführung sind vorhanden. Den von den Zuschauern geforderteten Kampf zeigte Bochum durchaus: Gegen Schalke gewann der VfL 52 Prozent seiner Duelle Mann gegen Mann, lief zudem mehr als der Gegner. Dazu kamen fast 60 Prozent Ballbesitz.

"Wir haben eine große Chance verpasst" , lautete letztlich das Urteil des Trainers. Die Spieler sprachen von einem Quäntchen Glück, das fehlt. Das alleine kann aber keine Ausrede sein: Es ist beim VfL neben dem nicht vorhandenen Fortune auch Unvermögen dabei. Bezeichnend war die Szene, als Stürmer Philipp Hofmann aus vier Metern frei vor dem Tor die Führung auf dem Fuß hatte und es fertig brachte, den Ball über das Tor zu bugsieren.

Standards und Individuelle Fehler ein Problem

Genauso bezeichnend: Beim S04-Führungstreffer flog erst Torwart Manuel Riemann an der Flanke vorbei, beim Klärungsversuch standen sich die Bochumer selbst im Weg und der Ball kullerte über die eigene Linie. "Wir machen es wie so oft ordentlich, aber kriegen wieder so ein Slapstick-Ding" , sagte Letsch.