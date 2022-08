Fabian neuer Geschäftsführer Sport in Bochum

Vertragsgespräche mit Reis liegen auf Eis

Vertagt ist derweil eine mögliche Vertragsverlängerung mit Trainer Thomas Reis. "Fakt ist: Es gab Angebote seitens des Vereins, zuletzt vor dem ersten Pflichtspiel dieser Saison. Bisher konnten wir uns nicht einigen" , sagte Reis: "In der jetzigen Situation ist es aber wichtig, den vollen Fokus auf die Liga und die Mission Klassenerhalt zu richten."

Aktuell ist der 48 Jahre alte Coach noch bis 2023 an den Revierklub gebunden. Die Verhandlungen sollen nun möglicherweise während der WM-Pause wieder aufgenommen werden. Bochum war denkbar schlecht in die Bundesliga gestartet und liegt nach drei Spielen am Tabellenende.

Quelle: sid