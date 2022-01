Bochum: Kapitän Losilla und Masovic positiv getestet

Der Kapitän des VfL Bochum, Anthony Losilla, sowie Abwehrspieler Erhan Mašović wurden am spiel- und trainingsfreien Wochenende positiv auf Covid-19 getestet, eine anschließende PCR-Testung hat das Resultat bestätigt. Der Klub teilte am Montag mit, dass sich beide seitdem in häuslicher Isolation befänden.

Die Reise zum nächsten Bundesligaspiel bei Hertha BSC werden die beiden nicht antreten können. "Den Spielern geht es gut, der VfL hofft auf einen weiterhin milden und symptomfreien Verlauf", heißt es auf der Webseite des Vereins. Die vor dem Montagstraining durchgeführten Tests erbrachten bei allen anderen Teammitgliedern ein negatives Ergebnis.

Stand: 31.01.2022, 14:45