Dem VfL Bochum muss dringend die Kehrtwende gelingen

Ein Sieg ist Pflicht

"Ich glaube, dass wir uns jetzt einfach dieses Erfolgserlebnis erzwingen müssen. Man sagt es so schön, dass man den Bock umstoßen muss. Das passt am Besten in unserer Situation" , sagte VfL-Profi Maximilian Wittek vor den entscheidenden Wochen. Doch mit Willensbekundungen allein ist es nicht getan.

Am Samstag (7.6.2024, ab 15.30 Uhr im Liveticker) empfängt der VfL das Team von Werder Bremen. Danach geht es dann noch zu Union Berlin, kurz vor dem Fest ist dann noch der 1.FC Heidenheim zu Gast an der Castroper Straße. Womöglich ist das die letzte Chance?

Zu befürchten ist: Sollte dem VfL in diesen Partien nicht mindestens ein Sieg gelingen, wäre das wohl gleichbedeutend mit dem vorzeitigen Absturz.

Funke soll vom Tribüne überspringen

Trainer Dieter Hecking, der sich bisher - mit einer Ausnahme gegen gegen Bayer 04 Leverkusen (2:2) - auch die Zähne an seinem neuen Team auszubeißen scheint (2 Niederlagen), setzt auf die traditionell starke Unterstützung im Ruhrstadion.

"Ich hoffe, dass der Funke wieder da und zu spüren ist. Das wäre wichtig. Bremen ist keine Laufkundschaft. Wir brauchen auch die Unterstützung der Ränge ", sagte Hecking.

Hecking verbreitet Optimismus

Der VfL-Coach sucht noch nach dem richtigen Rezept und versucht Optimismus zu verbreiten und das Positive herauszuarbeiten.

" Wir waren zuletzt von der Leistung her gegen zwei Champions-League-Teilnehmer und Augsburg nicht weit weg" , sagte Hecking. "Aber ich will auch hier nichts schönreden: Es gibt noch einiges zu bemängeln. Ich bin keiner, der sich in Ausreden versteifen wird."

Auch für den 60-Jährige weiß: Nah dran bedeutet noch lange nicht, dass das Ziel wirklich greifbar ist. Dieser entscheidende (Qualitäts-) Sprung muss seinem Team nun in den kommenden Partien gelingen.