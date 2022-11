" Wir fahren mit drei Punkten heim, das ist nicht schlecht ", sagte "Jimmy" Antwi-Adjei. Er gilt nicht als Top-Kandidat für einen Platz in Ghanas WM-Aufgebot. Doch ausgeschlossen ist es nicht, dass Nationaltrainer Otto Addo den 28-Jährigen am Montag nominiert. Der Auftritt am Samstag vor 28.011 Zuschauern, von denen ein Teil mit einem großen Banner zum WM-Boykott aufrief, war überzeugend.