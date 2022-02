Bochum gegen Bayern - mehr Gemeinsamkeiten als gedacht

"Förderliches Schlüsselerlebnis"

Der Aufsteiger hat nach holprigem Saisonstart eine erstaunliche Entwicklung genommen. Dabei war auch die deutliche 0:7-Klatsche im Hinspiel in München ein " förderliches Schlüsselerlebnis ", wie es VfL-Coach Thomas Reis formulierte.

Nach dem Spiel sei jedem klar gewesen, das man in der Bundesliga keine Chance habe, " wenn wir als Mannschaft weiter so die Ordnung verlieren ". Darum richtete Reis im Anschluss klare Forderungen an sein Team, die da lauteten: " Positionstreue, gemeinsames Verteidigen, Schluss mit Larifari. "

Video starten, abbrechen mit Escape Thomas Reis über das Hinspiel: "Das war sehr, sehr bitter". Sportschau. . 00:40 Min. . Verfügbar bis 10.02.2023. Das Erste.

Die Ansage des Trainers zeigte Wirkung. Die Bochumer agieren seitdem etwas zurückhaltender als sie es aus der 2. Liga gewohnt waren und machen die Räume geschickt eng. Gleichzeitig haben sie ihr Konterspiel perfektioniert und sich so in der Tabelle deutlich nach oben gearbeitet. Rangierte der Revierklub nach dem 0:7 in München Mitte September noch auf dem vorletzten Platz, grüßt er mittlerweile mit 25 Punkten von Rang elf.

Zwei Teams, keine Nummer eins

Die Defensivstärke ist aber nicht das einzige, was Bayern und Bochum derzeit gemein haben. Beide Teams müssen im direkten Duell am Samstag (15.30 Uhr) auf ihre Nummer eins im Tor verzichten. Während Nationaltorwart Manuel Neuer aufgrund einer Knie-OP ausfällt, wurde VfL-Keeper Manuel Riemann positiv auf das Coronavirus getestet.