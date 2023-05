Sogar der direkte Klassenerhalt wäre damit möglich, abhängig allerdings von den Ergebnissen der Konkurrenten aus Stuttgart und Augsburg. Dieser 34. Spieltag wird ein spannendes Rechenspiel, das sich während der 90 Minuten und den Zwischenergebnissen auf den übrigen Plätzen häufiger ändern dürfte. Daher gilt es, die Nervosität und die Anspannung der Spieler in die richtigen Bahnen zu lenken. Nervenstärke ist beim VfL gefragt. "Wir haben das Heft des Handelns in der Hand" , sagte Letsch. "Wir stehen auf dem Relegationsplatz, das ist unsere 1b-Lösung. Aber am Schluss geht es darum, in der Liga zu bleiben."

Mit positivem Geist