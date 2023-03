Letsch: "Wir sind der Underdog"

Diese Tatsache macht den Bochumern Mut, auch bei den heimstarken Frankfurtern am Freitag (20.30 Uhr) etwas mitzunehmen. "Ich möchte die Vorgänge in Frankfurt nicht bewerten - doch die Eintracht hat Top-Spieler in ihrem Kader, eine sehr hohe Qualität" , sagte Bochums Trainer Thomas Letsch. "Wir sind der Underdog, aber wir wollen in Frankfurt etwas mitnehmen - das benötigt ein hohe Intensität, auch das nötige Glück".

Gute Erinnerungen sollte der VfL an das Hinspiel haben. Nach einem katastrophalen Saisonstart hatte Bochum nach acht Spieltagen erst einen Punkt auf dem Konto, am 9. Spieltag platzte der Knoten gegen Frankfurt mit einem 3:0-Erfolg.

Trainer klagen über Freitag-Ansetzung

Vor der Begegnung klagten sowohl Letsch als auch sein Eintracht-Kollege Oliver Glasner über die Ansetzung des Spiels unmittelbar am Freitag nach der Länderspiel-Pause. " Ich habe zuletzt nur mit elf Profis trainieren können. Das ist nicht das, was du dir als Trainer wünschst" , sagte Glasner, der vor allem in der Defensive Sorgen hat. Neben dem gesperrten Tuta und dem verletzten Almamy Touré droht auch noch Hrvoje Smolcic auszufallen.

Bochum musste "nur" fünf Spieler für Länderspiele abstellen, aber " wir haben drei, die in der Regel weiter weg spielen" , erklärte Letsch. So wird der Kameruner Pierre Kundé Malong nach dem Spiel in Namibia erst am Donnerstagnachmittag in Bochum eintreffen und wohl nicht zum Kader gehören, weil er vor dem Spiel keine Trainingseinheit mit der Mannschaft absolvieren kann.

Rechtsverteidiger Cristian Gamboa sei Letsch zufolge noch nicht einsatzfähig, Linksverteidiger Danilo Soares fehlt gelbgesperrt.