Bielefeld startete unverändert

Trainer Uwe Neuhaus vertraute der gleichen Mannschaft, die zuletzt ein 3:3 gegen Bayern München errungen hatte. Bielefeld war erwartungsgemäß nicht die spielbestimmende Mannschaft, stattdessen übernahm der Champions-League-Aspirant Wolfsburg gleich zu Beginn die Spielkontrolle. Viele Chancen erspielten sich die Wölfe zunächst aber nicht, auch weil die Arminia in der Defensive einen guten Job machte und nur wenig zuließ.

Aber der VfL Wolfsburg war eiskalt, eine gute Chance reichte zur Führung. Ridle Baku bediente mit einem langen Ball auf der rechten Seite Yannick Gerhardt. Dessen perfekte Flanke fand im Zentrum Renato Steffen, der aus fünf Metern zum 1:0 einschob (29.). Für Steffen war es der vierte Saisontreffer. Die wirklich sehenswerte Kombination der Wolfsburger war kaum zu verteidigen.

Bielefeld gelang in der Offensive zunächst nur wenig, die Arminia kam kaum ins Angriffsdrittel. Das änderte sich aber kurz nach dem Gegentor. Im Gegenzug kam die Armina zur ihrer besten Chance der ersten Halbzeit und fast auch zum Ausgleich. Michel Vlap bekam zentral im Wolfsburg-Strafraum den Ball und schloss ab. Aber er traf den Ball nicht perfekt, so ging sein Schuss aus etwa zwölf Metern deutlich am Tor vorbei (31.).

Entscheidung nach dem Seitenwechsel

Nach dem Seitenwechsel war Arminia Bielefeld in der Defensive zu nachlässig. So erzielte der VfL Wolfsburg schon in der 47. Spielminute das 2:0. Wout Weghorst kam nach einem Freistoß von Maximilian Arnold an den Ball, seinen eigentlich harmlosen Abschluss konnt Bielefelds Schlussmann Ortega nicht unter Kontrolle bringen. So landete das Spielgerät am Fünfmeterraum direkt vor den Füßen von Renato Steffen, der den Ball zum 2:0 unter die Latte nagelte.

Die Wolfsburger erhöhten in der Folge den Druck auf die Bielefelder Defensive, die immer wieder Probleme hatte den Ball klar zu klären. So landete ein Ball bei Maximilian Arnold, der nach einem Doppelpass per Traumtor auf 3:0 erhöhte. Aus 20 Metern zentraler Position schlenzte Arnold den Ball ins linke obere Eck. Torhüter Ortega war dieses Mal machtlos.

Trainer Uwe Neuhaus versuchte nach dem 0:3-Rückstand mit einem Dreifach-Wechsel für neuen Schwung zu sorgen. Cordova, Gebauer und Okugawa kamen für Vlap, Doan und Voglsammer. Aber gegen die zweitbeste Defensive der Liga, hatte Arminia nicht die nötigen Ideen, um Torgefahr zu entwickeln. Stattdessen brachte Wolfsburg das 3:0 souverän ins Ziel. " Wolfsburg nutzt alle Chance eiskalt ", analysierte der Bielefelder Amos Pieper nach dem Spiel. " Wenn wir das 1:1 machen, sieht es anders aus. "

Nächster Gegner: BVB