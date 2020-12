Bei der Pressekonferenz von Arminia Bielefeld am Freitag (18.12.2020) vor dem Spiel gegen den FC Schalke wurde sehr viel über den Gegner gesprochen. Dies verwunderte wenig: Denn die Entlassung von Manuel Baum als Trainer von Schalke 04 und das Comeback von Huub Stevens war am Freitagmorgen das beherrschende Thema der Fußballlandschaft.

Inwieweit dies denn die Vorzeichen für das anstehende "Sechs-Punkte-Spiel" der Arminia, aktuell auf Platz 16, beim Tabellenletzten aus Schalke ändere, wurde Coach Uwe Neuhaus gefragt. Man habe schon reagiert, als aus Schalke die Nachricht von Stevens' Rückkehr kam, erzählte Neuhaus und ein paar alte Spiele mit Stevens als Trainer herausgesucht, um zu schauen, was Bielefeld erwarten könnte.

Darüber hinaus wollte Neuhaus aber keine weiteren Worte verlieren über die Schalker Turbulenzen und die Negativserie der Königsblauen von 28 Spielen ohne Sieg: "Unser Thema ist unsere Leistung", betonte Bielefelds Coach. "Wir haben vier der letzten fünf Spiele verloren. Wir müssen mit guten Leistungen die Punkte wieder erzwingen."

Bielefeld und Schalke - offensiv gleich schwach

Neuhaus weiß selbst zu gut, dass die erbarmungswürdigen Auftritte des großen Revierklubs nichts daran ändern, dass auch seine Mannschaft ähnlich kapitale Probleme hat, Torgefahr zu entwickeln. Wie der Gegner aus Schalke hat die Arminia bislang auch nur acht Tore erzielt. Beide Klubs stellen die schwächsten Offensiven der Liga. Bei der Statistik der erspielten Chancen liegt Bielefeld mit 28 sogar hinter dem Schlusslicht Schalke (35).

Nach einem Drittel der Saison hat sich der Verdacht erhärtet, dass es Bielefeld im Angriff an der nötigen, individuellen Qualität für die Bundesliga fehlen könnte. Routinier Fabian Klos, mit 21 Toren und 10 Vorlagen noch Garant für Bielefelds Aufstieg, hat in der ersten Liga erst einmal getroffen. Der Japaner Ritsu Doan sei "der Einzige, der bei uns Möglichkeiten kreieren kann", stellte Bielefelds Sportchef Samir Arabi vor kurzem selbst fest - was aus dem Mund eines Verantwortlichen schon nach Offenbarungseid klang.

Arabi zu Schalker Turbulenzen: "Das sollten wir nutzen"

Unabhängig davon wird die Arminia im kommenden Transferfenster wohl versuchen, die Offensive zu verstärken. Zuletzt konnten die Bielefelder zumindest etwas Zuversicht tanken, bei den Niederlagen gegen Augsburg, Freiburg und Leipzig konnten sie die Spiele lange offen gestalten und waren nah dran an etwas Zählbarem. Beim Duell mit Mainz, einem anderem direkten Konkurrenten im Tabellenkeller, ging die Arminia sogar als Gewinner vom Platz. "Ziel sollte es sein, den Abstand gleich zu halten und bestenfalls auszubauen", sagte Arabi vor dem Spiel beim FC Schalke. Bielefelds Sportchef sieht sein Klub psychologisch leicht im Vorteil, auch wegen des Trainerwechsels beim Gegner kurz vor dem Spiel: Dies habe gezeigt , "wie viel Druck da auf dem Kessel ist", sagte Arabi: "Das sollten wir nutzen."

