Beendet Arminia Bielefeld die Unioner Heimserie?

Allerdings wird die Aufgabe in der Hauptstadt keine leichte. Zwar liegen die Unioner mit nur zwei Punkten mehr auf dem Konto durchaus noch in Schlagdistanz, zu Hause sind sie aber eine Macht. Holen die Eisernen auch gegen Bielefeld mindestens einen Punkt, wären sie seit unglaublichen 20 Heimspielen unbesiegt. In der Bundesliga trifft das im gleichen Zeitraum nur noch auf Eintracht Frankfurt und den FC Bayern zu.

Wiedersehen mit Voglsammer

Die Partie in Berlin ist für die Arminia auch ein Wiedersehen mit Andreas Voglsammer. Der 29-Jährige spielte von 2016 bis 2021 bei den Ostwestfalen und erzielte für sie in 163 Pflichtspielen insgesamt 49 Tore. Dementsprechend gut kennt Voglsammer den kommenden Gegner: " Es ist eine extrem eklige Mannschaft, unangenehm zu spielen. Seitdem Frank Kramer da ist, bekommen sie auch nur noch extrem wenige Gegentore. Nur wenn es bei ihnen einschlägt, dann richtig, meist vier oder fünf Mal. "

Genauso ein Debakel erlebten die Bielefelder bei ihrem letzten Gastspiel bei Union. Mit 0:5 verließen sie am Ende die Alte Försterei. Da wäre jetzt also eine gute Gelegenheit, sich zu revanchieren.

