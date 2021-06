Randale in Groningen: Anklage gegen Armina-Bielefeld-Anhänger

Dabei geht es nach Angaben eines Sprechers von Donnerstag um Landfriedensbruch und gefährliche Körperverletzung. Am Tag vor einem Testspiel beim FC Groningen (1:1) in den Niederlanden war es im September 2020 zu Ausschreitungen gekommen. Anhänger beider Clubs lieferten sich in der Innenstadt Prügeleien. Auf Videomaterial identifizierten die Ermittler mehrere Arminia-Anhänger.

Prozesse vor verschiedenen Gerichten

Die Angeschuldigten müssen sich jetzt vor mehreren Amtsgerichten in Ostwestfalen verantworten. Obwohl wegen der Coronavirus-Pandemie keine Zuschauer zugelassen waren, hatte sich eine Gruppe aus Ostwestfalen auf die Reise ins Nachbarland gemacht. Im Internet kursierten Handy-Videos von den Krawallen.