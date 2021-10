Keine Unterstützung - Druck auf Bielefelds Trainer Kramer wächst

Spieler-Interviews kurzfristig abgesagt

Arminias Klubverantwortliche verschwanden nach der erneuten Pleite kommentarlos aus dem Stadion. Die Spieler hatten vom Verein sogar ein Interview-Verbot bekommen.

Die zugesagten Gespräche nach dem Abpfiff wurden ohne Begründung abgesagt. So stand Kramer ganz alleine da. Angesprochen auf die " Kramer raus "-Rufe sagte der 49-Jährige: " So etwas muss man mit Haltung nehmen, und das mache ich. " Nun gelte es, dagegen anzuarbeiten und bessere Ergebnisse zu erzielen.

Video starten, abbrechen mit Escape "Haltung zeigen" - Kramer stemmt sich gegen Bielefelder Negativ-Trend. Sportschau. . 00:49 Min. . Verfügbar bis 30.10.2022. Das Erste.

Schlechtere Bilanz als unter Neuhaus

Kramer hatte Bielefeld erst Anfang März übernommen, als Nachfolger von Aufstiegstrainer Uwe Neuhaus. Damals hatte Bielefeld fünf Spiele in der Liga nicht gewonnen und stand auf Tabellenplatz 16.

Unter Kramer sind es in dieser Saison bereits doppelt so viele Liga-Spiele ohne Sieg, was in der Tabelle Platz 17 bedeutet. Keinen Sieg in den ersten zehn Bundesligaspielen, das gab es in Bielefeld noch nie.