Bielefeld gegen Köln - Heimschwäche gegen Auswärtsschwäche

Das Fehlen von Hector ist für die Kölner ein echtes Problem. Seit seinem Erstliga-Debüt am 23. August 2014 gegen den Hamburger SV, verpasste der Saarländer insgesamt 39 Bundesliga-Spiele - nur sechs davon konnte der FC gewinnen. Immerhin scheint Jannes Horn nach längerer Verletzungspause rechtzeitig fit zu werden, so dass er Hectors Platz einnehmen könnte. " Wir haben schon das Gefühl, dass er von Beginn an spielen könnte ", so Baumgart.

Am Ende werden wohl Kleinigkeiten darüber entscheiden, welches Team seine schwarze Serie beenden kann. Eines gaben jedenfalls beide Trainer im Vorfeld der Partie an: " sehr gut vorbereitet " zu sein.

cl | Stand: 03.12.2021, 13:37