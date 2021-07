Bielefeld plant vorerst nur mit Tageskarten

Dauerkarteninhaber mit Vorkaufsrecht

Aus diesem Grund habe man entschieden, für die "ersten beiden Bundesliga-Heimspiele nur Tageskarten" anzubieten. In der dann folgenden Länderspiel-Pause möchte Bielefeld die Situation dann erneut bewerten.

Der Klub gab auch bekannt, dass alle 9.700 Dauerkarteninhaber ein Vorkaufsrecht haben und damit die Chance erhalten sollen, das erste Spiel besuchen zu können. In einer zweiten Phase seien dann die Vereinsmitglieder am Zug. Der Vorverkauf startet am 30. Juli und bleibt, wie der Klub betonte, "abhängig von der Inzidenz" .

Video starten, abbrechen mit Escape Klos - "Mir war wichtig, mit der Kurve nochmal ein Jahr Bundesliga zu erleben". Sportschau. . 00:55 Min. . Verfügbar bis 17.07.2022. Das Erste.

red | Stand: 22.07.2021, 11:53