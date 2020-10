Etwas beunruhigender dürfte für den BVB-Coach die Tatsache sein, dass seine Vorgesetzten beim deutschen Vizemeister auf Zeit spielen. Favres Dreijahresvertrag endet nach der Saison, Gespräche über eine Verlängerung hat es noch nicht gegeben. " Wir sind erst am Anfang der Saison und haben in diesem Sommer gemeinsam entschieden, dass wir die Frage zurückstellen. Wir werden sicherlich irgendwann die Gespräche führen. Aber jetzt ist nicht der Zeitpunkt ", sagte Sportdirektor Michael Zorc unter der Woche.

Zahlen sprechen für den 62-Jährigen

Die Zahlen sprechen indes für den 62-Jährigen. Seinen Schnitt von 2,15 Punkten in 73 Ligaspielen schaffte keiner seiner Vorgänger. Dennoch bestehen Zweifel an Favre. Die Zaghaftigkeit der Mannschaft zieht sich durch seine gesamte Amtszeit. In der Champions League und im DFB-Pokal scheiterte der BVB unter ihm viermal im Achtelfinale. In der Liga gingen zwar nicht viele, aber entscheidende Spiele verloren.

In Bielefeld sollte möglichst keine Niederlage hinzukommen. Arminias Coach Neuhaus hofft ein wenig auf Abnutzungserscheinungen beim Vizemeister aufgrund der Europacup-Belastung gegen Zenit St. Petersburg unter der Woche (2:0).