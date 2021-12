Berti Vogts wird 75: Titelsammler mit Distanz zum Herzensklub

Turbulente Trainerjahre: Vogts zwischen Lob und Kritik

Wie schmal der Grat im Profi-Fußball zwischen Lob und Kritik werden kann, bekam Vogts später als Trainer zu spüren. Dass er den Job als Bundestrainer ausgerechnet als Nachfolger der Lichtgestalt Beckenbauer antrat, erschwerte die Aufgabe. Der amtierende Weltmeister Deutschland scheiterte unter der Regie von Vogts 1994 in den USA im Viertelfinale an Außenseiter Bulgarien.

Der EM-Triumph mit dem DFB-Team nur zwei Jahre später in England bereitete dem zuvor Geschmähten große Genugtuung. "Vielleicht fangen die Leute jetzt an zu begreifen, dass Vogts ein Top-Mann ist. Der Titel ist sein Verdienst" , urteilte damals Team-Kapitän Jürgen Klinsmann.

Der damalige Nationaltrainer Berti Vogts präsentiert 1996 den deutschen Fans den EM-Pokal.