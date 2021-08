Union geht in Führung, Diaby gleicht nach Solo aus

In der Anfangsphase konnten sich die Fans im Stadion nicht über Langeweile beklagen. Leverkusens Charles Aranguiz (5.) leistete sich am eigenen Strafraum einen Ballverlust, doch Union spielte zu kompliziert, sodass am Ende nur ein harmloser Schuss von Marcus Ingvartsen heraussprang.

Zwei Minuten später ging Union in Führung: Max Kruse spielte aus dem Mittelfeld einen sehenswerten Steilpass auf Awoniyi (7.), der den Ball von der Strafraumkante unter die Latte setzte. Leverkusen antwortete umgehend: Diaby (11.) tanzte mit einem Solo von rechts die halbe Union-Abwehr aus und traf mit einem Flachschuss in die linke Ecke zum 1:1.

Nach der wilden Anfangsphase bekam Bayer das Spiel besser in den Griff. In der 19. Minute köpfte Leverkusens Nadiem Amiri nach einer Flanke von Jeremie Frimpong knapp links am Tor vorbei. Nach 30 Minuten kam Union kaum noch aus der eigenen Hälfte, Leverkusen hatte zu diesem Zeitpunkt 80 Prozent Ballbesitz. Zwingende Torchancen ergaben sich für Leverkusen gegen die gut geordnete Union-Defensive bis zur Halbzeitpause aber nicht.

Zunächst viel Leerlauf in der zweiten Hälfte

Nach der Pause konnte Union die Partie wieder ausgeglichener gestalten, aber beiden Teams fehlte die Präzision im Passspiel und in den Offensivaktionen. Erst in der 66. Minute hatte Union eine Halb-Chance durch Genki Haraguchi, dessen Distanzschuss das Bayer-Tor aber um mehrere Meter verfehlte. Berlin agierte nun druckvoller und kam einige Male in den Leverkusener Strafraum, ohne dabei zum Abschluss zu kommen.

Bayer hatte seine erste nennenswerte Aktion in Hälfte zwei durch Patrik Schick (72.), der nach einer Hereingabe von Diaby knapp am Ball vorbeiflog. In der 79. Minute zog Schick aus halblinker Position ab, schoss aber über das Tor. Auf der Gegenseite parierte Bayer-Keeper Lukas Hradecky einen Schuss aus spitzem Winkel von Cedric Teuchert (84.). Gefährlich wurde es für Leverkusen auch noch einmal bei einem Volleyschuss von Levin Öztunali (90.), der knapp am linken Winkel vorbeistrich.

Stand: 14.08.2021, 17:24