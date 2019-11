"Das war ein dreckiger Arbeitssieg" , kommentierte Gladbachs Jonas Hofmann, "es war kein schöner Fußball, aber wir waren sehr effektiv. Wir haben eine tolle Mannschaftsleistung gebracht."

Bayer startet druckvoll

Bayer begann druckvoll und machte in den ersten 15 Minuten das Spiel, ohne zwingende Chancen zu haben. Danach kam Gladbach besser in die Partie und ging auch in Führung: Marcus Thuram verlud Leverkusens Wendell mit einer Körpertäuschung und passte den Ball flach in die Mitte, wo Oscar Wendt (18.) nur noch den Fuß hinhalten musste.

Nach einem Gladbacher Ballverlust durch Nico Elvedi passte Lucas Alario steil auf Kevin Volland (25.), der Borussias Keeper Yann Sommer umkurvte und zum 1:1 einschob. Ein Distanzschuss von Volland (28.) strich knapp rechts am Gladbacher Tor vorbei. Karim Bellarabi hatte nach einem feinen Zuspiel von Kai Havertz den Führungsteffer auf dem Fuß, doch Sommer parierte seinen Vollspannschuss.