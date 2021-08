Bielefeld erkämpft sich Punkt in Unterzahl

Zweites Spiel, zweites Unentschieden - Arminia Bielefeld bleibt bei seiner Eichhörnchentaktik. 1:1 endete am Samstag das Duell mit Aufsteiger Greuther Fürth.

Hälfte eins mit turbulenter Schlussphase

Es war eine Partie mit langer Anlaufzeit. Statt Torchancen bestimmten viele kleine Fouls und Fehler das Geschehen. Kurz vor der Pause nahm die Partie dann jedoch Fahrt auf. Zunächst vergab Dickson Abiama die Riesenchance zur Führung, als er völlig frei vor Stefan Ortega am Tor vorbeischoss. Diese Fahrlässigkeit wurde von der Arminia keine zwei Minuten später bestraft: Nach einer Flanke von Cedric Brunner kam Fabian Klos an den Ball und traf per Flugkopfball zur Führung. Fürth-Keeper Sascha Burchert sah bei der Aktion nicht ganz glücklich aus.

Doch damit war der erste Durchgang noch immer nicht beendet. In der Nachspielzeit versuchte es Havard Nielsen nochmal aus spitzem Winkel, doch Ortega, der lange stehen blieb, hielt die Pausenführung für seine Bielefelder fest.

Hrgota stellt Arminen vor Probleme

Der zweite Durchgang begann ähnlich turbulent, wie der erste aufgehört hatte. Mittendrin erneut der fleißige Abiama. Der Stürmer scheiterte zunächst noch am Pfosten, doch die Fürther setzten nach. Letztlich sprang der Ball etwas unglücklich an den ausgestreckten Arm von Manuel Prietl, was der Schiedsrichter nach Ansicht der Videobilder mit Strafstoß ahndete. Obwohl Ortega die Ecke ahnte, blieb Branimir Hrgota der Sieger und traf für die Kleeblätter zum 1:1.

Zwei Minuten später hatte Hrgota sogar die Führung auf dem Fuß, doch diesmal hielt Bielefelds Schlussmann den wuchtigen Schuss fest - wenn auch erst im Nachfassen. Es war nun ein ganz anderes Spiel als noch im ersten Durchgang: schnell, turbulent und mit vielen Torchancen. Die nächste hatten wieder die Arminen: Den Schuss von Bryan Lasme aus 16 Metern konnte Burchert gerade noch an den Pfosten lenken.

Bielefeld rettet Punkt in Unterzahl

Nach 68 Minuten mussten die Bielefelder einen weiteren Rückschlag verkraften: Alessandro Schöpf ließ sich auf Höhe der Mittellinie zu einem völlig unnötigen taktischen Foul an Julian Green hinreißen und sah dafür Gelb-Rot. Vor allem der starke Hrgota stellte die Arminen in der Schlussphase noch vor Probleme, doch mit vereinten Kräften schaffen es die Gäste zumindest den einen Punkt ins Ziel zu retten.

Nun nehmen sie am kommenden Samstag gegen Eintracht Frankfurt einen neuen Anlauf, um endlich ihren ersten Liga-Dreier einzufahren.

cl | Stand: 21.08.2021, 17:25