"Wir haben ein geiles Spiel gesehen" , sagte Baumgart im DAZN-Interview. "Die Jungs können Gas geben, und das haben sie gemacht. Die Mentalität passt. Wir mussten uns erst reinarbeiten, und wichtig war, dass wir uns nicht beeindrucken lassen haben, sondern weitergemacht haben."

Jovetic beschert Hertha frühe Führung

Mit Rückkehrer Mark Uth (Schalke), Timo Hübers (Hannover 96) und Dejan Ljubicic (Rapid Wien) berief Baumgart drei Sommer-Neuzugänge in die Startelf. Auch Ellyes Skhiri, um den es Wechsel-Gerüchte gibt, lief von Beginn an auf. Hertha setzte mit Kevin-Prince Boateng (AC Monza), Suat Serdar (Schalke) und Jovetic (AS Monaco) ebenfalls auf drei Neue in der ersten Elf.

Hertha ging mit der ersten guten Möglichkeit der Partie in Führung. Nach einem Freistoß von Marvin Plattenhardt konnte Kölns Keeper Timo Horn einen Kopfball von Olympiasieger Matheus Cunha aus kürzester Distanz noch parieren. Doch der Abpraller landete wieder bei Cunha, der Jovetic (6.) am langen Pfosten seinen ersten Bundesliga-Treffer auflegte.