Schalkes Schneider: "Das kann man nicht schönreden"

"Das ist ein gehöriger Negativlauf, den wir schnellstens beenden müssen" , sagte Schalkes Sportchef Jochen Schneider: "Das ist extrem bitter und extrem enttäuschend. Es war kein gutes Spiel, das kann man nicht schönreden."

Schalkes Trainer David Wagner nahm im Vergleich zum 0:3 gegen Augsburg zwei Wechsel vor: Für den verletzten Suat Serdar rückte Ozan Kabak wieder in die Mannschaft, für Michael Gregoritsch kam Guido Burgstaller in die Startelf. Fortunas Trainer Uwe Rösler reagierte mit fünf Wechseln auf das 2:2 im Derby beim 1. FC Köln. Neben dem in Köln gelb-gesperrten Kaan Ayhan rotierten auch Marcel Sobottka, Valon Berisha, Markus Suttner und Kapitän Rouwen Hennings in die Startelf.