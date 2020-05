"Das war kein Leckerbissen als Fußball-Spiel, aber man hat gemerkt, dass beide Mannschaften gewollt haben" , sagte Paderborns Trainer Steffen Baumgart. "Wir hätten es am Ende noch mal machen können, aber letztlich geht das 0:0 in Ordnung."

Sobottka in Düsseldorfer Startelf, Paderborn mit Hünemeier

Fortuna begann erstmals seit dem 19. Spieltag wieder mit Marcel Sobottka. Der Defensivspieler war Nutznießer der über zweimonatigen Spielpause aufgrund des Coronavirus. Torjäger Rouwen Hennings saß wie schon vor der Pause zunächst nur auf die Bank.

Bei Paderborn kehrte Kapitän Uwe Hünemeier in die Startelf zurück. Der Routinier stand zum ersten Mal seit dem sechsten Spieltag wieder in der Anfangsformation.

Berisha trifft nach Direktabnahme den Pfosten

Beide Teams verteidigten von Beginn an konsequent, strahlten in der Anfangsphase aber keine Torfgefahr aus. Die erste Möglichkeit hatte Matthias Zimmermann (14.), dessen Schuss von der Strafraumkante im letzten Moment von Paderborns Hünemeier abgeblockt wurde.

Kurz darauf war Paderborn im Glück: Eine Flanke von Markus Suttner nahm Fortunas Valon Berisha (17.) volley, scheiterte aber am linken Pfosten. In der 25. Minute sah Düsseldorfs Kapitän Kaan Ayhan seine zehnte Gelbe Karte - er wird der Fortuna im Derby beim 1. FC Köln fehlen.

Erste Paderborner Chance durch Freistoß

Düsseldorf blieb die aktivere Mannschaft. Erik Thommy (27.) probierte es mit einem Distanzschuss, der SCP -Keeper Leopold Zingerle vor keine Probleme stellte. Ayhan (33.) setzte einen Kopfball nach einem Fortuna-Freistoß knapp neben den Pfosten.

Bei Paderborn lief in der Offensive nicht viel zusammen. Die erste Möglichkeit hatten die Ostwestfalen bei einem Freistoß von Kai Pröger (37.), den Düsseldorfs Keeper Florian Kastenmeier sicher parierte.

Berisha scheitert erneut am Aluminium

Paderborns Klaus Gjasula wurde zu Beginn der zweiten Halbzeit ausgewechselt, für ihn kam der Ex-Düsseldorfer Marlon Ritter in die Partie. Nach dem Seitenwechsel attackierten die Paderborner den Gegner früher.

Bis zur 66. Minute verlief die Begegnung weitgehend ereignislos, dann war Düsseldorfs Berisha erneut im Pech: Nach einer Flanke von Niko Gießelmann wurde der Ball vom eingewechselten Rouwen Hennings in die Mitte verlängert, wo Berisha mit einem Kopfball nur die Latte traf. In der 80. Minute war das Glück zum dritten Mal auf der Seite Paderborns, als Steven Skrzybski nach Zuspiel von Thommy am Pfosten scheiterte.

Paderborn stellt Spielverlauf fast auf den Kopf

Christopher Antwi-Adjei (86.) hatte in den Schlussminuten die größte Chance für Paderborn, doch der 26-Jährige schoss den Ball aus kurzer Distanz knapp über das Düsseldorfer Tor.