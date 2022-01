Am Freitagabend gewann die Arminia nach Toren von Patrick Wimmer (5.) und Alessandro Schöpf (27.) mit 2:0 (2:0) bei der Frankfurter Eintracht. Damit kletterte die Arminia vorerst weg von den Abstiegsplätzen auf Rang 14 der Tabelle. Bielefelds Trainer Frank Kramer zeigte sich nach dem Spiel sehr zufrieden: "Heute haben wir ein gutes Spiel gemacht gegen einen sehr guten Gegner. Das war eine super Teamleistung, und dann ist immer was drin."

In der stimmungsarmen Frankfurter Arena sorgten die Arminen schon nach fünf Minuten für den ersten Paukenschlag: Nach einem Zuspiel von der rechten Bahn schirmte Serra den Ball mit dem Rücken zum Tor ab und legte zentral in die Box, wo Wimmer wartete. Der Österreicher übernahm die Kugel halblinks im Sechzehner und überwand Frankfurts Keeper Kevin Trapp aus zehn Metern per Flachschuss in die rechte Ecke! - 0:1.