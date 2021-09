Reis nach historischer VfL-Klatsche: "Schäme mich"

Dritte Niederlage in Folge

In der Tat benötigt der VfL nun dringende eine Trendwende. Die Niederlage in München war die dritte Niederlage in Folge, durch die die Bochumer nun auch auf einen Abstiegsplatz abgerutscht sind. Mit einer Leistung wie in München werden es die Bochumer jedoch auch gegen andere Teams schwer haben.