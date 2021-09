VfL Bochum in München - Aufsteiger trifft auf Rekordmeister

So wenig überraschend wie diese Einschätzung von VfL -Trainer Thomas Reis auch ist, er nimmt damit wohl das letzte bisschen Druck von seiner Mannschaft.

Mehr Druck nach unnötiger Niederlage gegen Berlin

Der Druck wuchs zuletzt durch die unnötige 1:3-Niederlage gegen Hertha BSC - ein Spiel, in dem der tief im Westen beheimatete Aufsteiger eigentlich den Ton angab. Das wird in München anders laufen, wo in nur wenige Ausnahmen zulassender Regel die Hausherren Taktgeber und am Ende auch Sieger sind.

Reis hat seinen Spielern in der Pressekonferenz vor dem Ausnahmespiel aber nicht nur den Druck genommen, sondern auch ein Fünckchen Hoffnung mit auf den Weg gegeben: " Wir wissen, dass die Aufgabe nicht einfach wird, doch Bayern hat noch nie alle Heimspiele gewonnen. Auch diese Partie startet beim Stand von 0:0. "

Ausfall Zollers trifft Bochum hart

Die Voraussetzungen für die Partie könnten indes besser sein. Neben Cristian Gamboa, Maxim Leitsch, Luis Hartwig und Paul Grave muss Reis auf seinen Torjäger Simon Zoller verzichten. Er zog sich im Training einen Kreuzbandriss zu und fällt monatelang aus. Ein herber Verlust, war der 30-Jährige bis dato doch an allen vier Bundesligatoren der Bochumer beteiligt - zwei erzielte er selbst, die anderen zwei vor.