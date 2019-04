Mats Hummels (10.) köpfte die Hausherren nach einer Freistoß-Flanke von Joshua Kimmich aus fünf Metern in Führung. Nach einem groben Fehler verlor Dan-Axel Zagadou als letzter Mann den Ball an Lewandowski (17.), der BVB-Keeper Roman Bürki umspielte und zum 2:0 traf. Thomas Müller (19.) scheiterte nach einer Ecke mit einem Kopfball an der Latte.

Bayern spielt Dortmund an die Wand

Dortmund fand gegen die sicher stehende Münchner Defensive kein Mittel, Bayern kontrollierte die Partie. Lewandowski (38.) scheiterte per Kopf an Bürki, eine Minute später verfehlte ein Hummels-Kopfball das BVB-Tor deutlich. In der 41. Minute fiel das 3:0: Nach einem Freistoß parierte Bürki zunächst gegen Müller, doch den Abpraller schoss Javi Martinez aus dem Rückraum unten rechts ins Eck.