Zum Glück gibt es aber Robert Lewandowski. Nach einer Flanke von Benjamin Pavard köpft der Pole (links im Bild) die Bayern in der 17. Spielminute in Führung. Es ist Lewandowskis 15. Saisontreffer im elften Saisonspiel. Nur das Oktoberfest findet in München so zuverlässig statt, wie Lewandowski Treffer erzielt.