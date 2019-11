" Wir sollten nicht glauben, dass wir irgendetwas geschenkt bekommen und das es leicht wird. Die Jungs in München reißen sich zusammen, unabhängig davon, wer Trainer ist ", sagte Zorc am Donnerstag. Ein Ausfall des Offensivduos Marco Reus und Jadon Sancho könnte die ohnehin knifflige Aufgabe zusätzlich erschweren.

Einige Spieler drohen beim BVB auszufallen

Der schon beim 3:2 über Inter Mailand fehlende Kapitän Reus ist wegen einer Kapselverletzung im Sprunggelenk weiterhin fraglich. Flügelstürmer Sancho hatte sich gegen Mailand eine Muskelverletzung am hinteren Oberschenkel zugezogen. " Bei beiden müssen wir warten. Wir wissen nicht, ob es klappt ", kommentierte Lucien Favre. Darüber hinaus befürchtet der Coach weitere Ausfälle: " Nicht nur Marco oder Jadon haben ein Problem. Auch noch zwei, drei andere ."

Mats Hummels hingegen dürfte gespannt sein, wie er in der Münchener Arena empfangen wird: Mit einem gellenden Pfeifkonzert oder wohlwollendem Applaus? So oder so - die Rückkehr des ehemaligen Fußball-Nationalspielers von Borussia Dortmund an seine ehemalige Wirkungsstätte ist für den 30-Jährigen alles andere als Bundesliga-Alltag.

Hummels: " Es geht darum, dagegenzuhalten "

Diese Spiele seien für beide Seiten etwas " Spezielles und Besonderes ", sagte Hummels nach dem 3:2-Thriller gegen Inter Mailand in der Champions League und gab die Devise für den BVB vor: " Es geht darum, dagegenzuhalten ." Noch gut kann er sich als an das letzte Aufeinandertreffen gegen den BVB in München erinnern.

Mit 5:0 wurden die Schwarz-Gelben am 6. April dieses Jahres von den Bayern mit Hummels entzaubert. Damals habe er "von Anfang an das Gefühl gehabt, dass wir gewinnen werden", betonte Hummels rückblickend und will als jetziger BVB-Profi die Lehren daraus ziehen: " Genau dieses Gefühl dürfen wir ihnen nicht geben. "

Stand: 07.11.2019, 16:18