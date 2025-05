" Als Berliner war es für mich das Größte, bei Hertha BSC zum Profi zu werden und im Olympiastadion die Fahne auf der Brust tragen zu dürfen ", wurde Maza in Herthas Mitteilung zitiert. " Jetzt bin ich dankbar, dass mir der Club die Chance ermöglicht, in Leverkusen auf dem höchsten Level den nächsten Schritt zu machen. "

Bayer schwärmt von Mazas Fähigkeiten

Der gebürtige Berliner Maza kam 2016 von den Reinickendorfer Füchsen in die Hertha-Akademie und wurde schnell zum Versprechen für die Zukunft. Unter Pal Dardai debütierte er 2023 noch in der Bundesliga. In dieser Spielzeit wurde der 1,80 Meter große Rechtsfuß endgültig zum Leistungsträger und zentralen Kreativspieler.

" Er hat hervorragende technische Fertigkeiten, er ist dribbelstark und durchsetzungsfähig und hat dabei einen Blick für seine Mitspieler, die er glänzend einzusetzen weiß ", sagte Bayers Geschäftsführer Sport Simon Rolfes über den Neuzugang.

