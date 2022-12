Bayer Leverkusen: Florian Wirtz nach Comeback "platt" und "enttäuscht"

Nach 272 Tagen Verletzungspause mag er körperlich noch lange nicht bei 100 Prozent sein, aber der Anspruch an seine Leistung und die seiner Mannschaft ist bereits der alte. Da erwartet er nunmal Siege und keine 0:3-Niederlagen - und sei es auch in einem Testspiel gegen den schottischen Vizemeister Glasgow Rangers.

Wirtz nach halbstündigem Comeback erstmal "platt"

Was seine eigene Leistung angeht, hatte Wirtz gehofft, dem Spiel nach seiner Einwechslung in der 62. Minute beim Stande von 0:2 eine Wende geben zu können. Aber er weiß auch, dass Monate des Reha-Trainings alles, was ihm auf den Platz abverlangt wird, nicht wirklich gut simulieren können. Entsprechend " platt " fühlte er sich nach einer knappen halben Stunde Kampf um den Ball und war erstmal " nicht so gut gelaunt ".

Trotzdem war er sich schon kurz nach dem Abpfiff sicher, dass diese Enttäuschung bald von der Freude über seine Rückkehr auf den Platz verdrängt wird: " Im Laufe des Tages wird mir dann klar, was das eigentlich für mich für ein Tag war ", sagte der 19 Jahre alte Hoffnungsträger des Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen.

Alles in allem war es leider ein enttäuschendes Spiel von uns. Florian Wirtz

Das Comeback nach seinem am 13. März erlittenen Kreuzbandriss im Knie gegen seinen Ex-Klub 1. FC Köln hatte im Ibrox Stadium nur den Zweck, wieder Spielpraxis zu sammeln. Damit war Coach Xabi Alonso, der Wirtz für für Kerem Demirbay ins Spiel gebracht hatte auch sehr zufrieden: " Wir haben heute gesehen, wie speziell er ist und welche Qualität er hat. " Aber man müsse geduldig sein, " auf die beste Form von Florian warten ".

Alsonso hält Wirtz für verschiedene Positionen geeignet

Wo genau Alonso, der bei Bayer im Oktober das Kommando übernommen hat, den Youngster seine Stärken auf dem Platz ausspielen lassen will, ließ er sich nicht entlocken: " Irgendwo. Er ist ein super Spieler, er kann verschiedene Positionen spielen. Er hat diesen Instinkt, im kleinen Raum zu spielen ", analysierte Alonso.

Wie vermutlich alle Verantwortlichen bei Bayer Leverkusen hat auch Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes Wirtz in den ersten 15 Liga-Spielen vermisst: Er freute sich in Glasgow darüber, " mit welcher Leichtigkeit er Fußball spielen kann ". Es sei bestimmt ein besonderer Tag für Wirtz, " wenn man so lange verletzt war, vergisst man das erste Spiel nicht ", sagte Rolfes.

Rolfes erwartet von allen Spielern eine Leistungssteigerung

Klar dürfe man den Youngster nicht überfrachten, so der Ex-Nationalspieler Rolfes, aber: " Er ist ein wichtiger Spieler, er hat Einfluss auf die Mannschaft und das Spiel. " Ein Spiel, dass die Leverkusener in der bisherigen Saison nicht über Platz zwölf in der Bundesliga hinausgebracht hat und ihnen den Absturz aus der Champions in die Europa League bescherte.