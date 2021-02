Es ist noch gar nicht so lange her, da stand Bayer 04 Leverkusen kurz davor, als Tabellenführer der Bundesliga zu überwintern. Einzig der Last-Minute-Treffer von Robert Lewandowski zum 2:1-Sieg der Bayern in Leverkusen verhinderte dies. Komplettiert wurde die gute Situation des Klubs mit dem EInzug in die K.o.-Runde in der Europa League und der weiteren Teilnahme am DFB Pokal. Doch davon ist nun nicht mehr viel übrig.

In sechs Ligaspielen holte Bayer 04 in diesem Jahr lediglich vier Punkte, gewann nur die Partie gegen Dortmund (2:1). Alarmierend ist auch die Torausbeute - nur viermal traf das Team von Trainer Peter Bosz in diesen Spielen. Genauso viele Treffer erzielte Leverkusen beim einzigen überzeugenden Auftritt in diesem Jahr beim 4:1 in der zweiten Pokalrunde gegen Frankfurt.

Erster Wettbewerb für Leverkusen schon vorbei

Diese Partie hat nun aber auch nur noch statistischen Bestand, da es unter der Woche die 1:2-Niederlage nach Verlängerung bei Rot-Weiss Essen gab. Die Chance, im DFB-Pokal um den Titel mitzuspielen, ist damit dahin. In der Liga ist Leverkusen aufgrund der Misere bereits aus den Champions-League-Plätzen gerutscht und ist nur noch Fünfter.

Video starten, abbrechen mit Escape Peter Bosz: "Das darf uns nie passieren". Sportschau. . 00:38 Min. . Verfügbar bis 02.02.2022. Das Erste.

Am Samstag ist Bayer in der Pflicht, gegen den VfB Stuttgart (15.30 Uhr) zurück in die Erfolgsspur zu finden und den Sturzflug in der Bundesliga zu beenden. Ein solches Erlebnis wäre auch wichtig für die nächsten wichtigen Spiele - nicht nur im nationalen Wettbewerb, sondern auch in der Europa League, die in zwei Wochen fortgesetzt wird.

Europa League geht in zwei Wochen weiter

Am 18. Februar muss Leverkusen bei den Young Boys Bern antreten, eine Woche später findet das Rückspiel statt. Als die Auslosung stattfand, gehört die "Werkself" noch zu den Favoriten im Wettbewerb, in der Gruppenphase hatte sie fünf von sechs Spielen gewonnen und ist souverän in die K.o.-Phase eingezogen. Doch in der aktuellen Form droht auch international das Ausscheiden.

Eine Folge der Krise ist, dass plötzlich von außen Zweifel an Trainer Bosz aufkommen. Die Situation würde an seinen starken Start bei Borussia Dortmund erinnern, dem ein ebenso rasanter Abstieg und schließlich die Entlassung folgte. Einen solchen Trend sehen die Verantwortlichen in Leverkusen jedoch noch nicht.

Völler und Carro glauben an Bosz

"Peter arbeitet nicht anders als vor fünf Wochen, als wir Erster waren. Wir haben zusammen verloren, weil wir an uns selbst gescheitert sind" , sagte Sport-Geschäftsführer Rudi Völler nach dem Pokal-Aus in Essen.

Klub-Chef Fernando Carro bezeichnete Fragen nach der Zukunft von Bosz zuletzt als "nicht angemessen" . Über seine Erwartungen in den nächsten Wochen und Monaten fand er jedoch klare Worte. "Wir sind sportlich ab sofort nur noch in zwei Wettbewerben vertreten und ich erwarte, dass wir das Maximale herausholen" , sagte Carro.

Nur Tore helfen jetzt

Für Völler als ehemaligen Top-Stürmer liegt das Problem vor allem in seiner Paradedisziplin als aktiver Spieler. "Ich bleibe dabei: Wir müssen wieder mehr Tore schießen" , sagte Völler. Und gegen Stuttgart müssen die Leverkusener wieder damit anfangen. Ansonsten droht eine Saison voller Enttäuschungen.

Stand: 04.02.2021, 16:54