Die Anfangsphase gegen Hoffenheim wurde für Bayer gleich zur Blaupause dieser jungen Saison: Die Hausherren begannen ordentlich, und doch stand es nach gut einer halben Stunde 0:2. Denn Leverkusen gelang wenig, dem Gegner dafür alles. So steuerte Moussa Diaby früh mit viel Platz auf das gegnerische Tor zu, ließ den Winkel aber etwas zu spitz werden und scheiterte an Oliver Baumann (7.). Nur zwei Minuten später kam die Situation, in der Baumgartner " nicht so viele Optionen " hatte und trotzdem für die TSG traf.

Rutter macht mit Traumtor alles klar

Von da an stand die TSG tief und tat kaum noch etwas für das Spiel, während sich Bayer oft zu umständlich mühte und zu selten durchkam. Als die Leverkusener Ozan Kabak rechts viel Zeit ließen und Bayer-Torwart Hradecky dessen Flanke unterlief, musste Kramaric nur einschieben. Lediglich einmal lief es vor der Pause für Bayer. Das vermeintliche 0:3 durch Robert Skov zählte aufgrund eines Fouls nicht, der Video-Assistent half bei der Entscheidung.

Bayer half das letztlich nichts. Die Leverkusener mühten sich auch nach dem Seitenwechsel vergeblich, und Rutter machte mit einem Traumtor in den Winkel alles klar für die Kraichgauer, die zu Recht jubeln konnten.