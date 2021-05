Offiziell: Seoane wird neuer Trainer bei Bayer Leverkusen

Bei der Werkself erhält Seoane einen Dreijahresvertrag. Der Schweizer folgt auf Hannes Wolf, der im März von Peter Bosz übernommen hatte. Wolf kehrt zur deutschen U18-Nationalmannschaft zurück.

" Mit Gerardo Seoane wollen wir in der kommenden Saison wieder angreifen" , sagte Bayer-Sportdirektor Simon Rolfes. Der neue Coach präge eine "attraktive und offensive " Spielidee. "Über einen angriffslustigen, dominanten und technisch anspruchsvollen Stil definieren wir uns hier seit langem. Und diese Spielweise wollen wir in den kommenden Jahren gemeinsam mit Gerardo Seoane weiterentwickeln und damit erfolgreich sein." Sport-Geschäftsführer Rudi Völler ergänzte: "Er wird eine Bereicherung für die Bundesliga sein"

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Bis zuletzt hatte Leverkusens Sportdirektor Simon Rolfes erklärt, eine Entscheidung in der Trainerfrage erst nach dem letzten Spieltag treffen zu wollen. Seit dem 1:1 gegen Union Berlin am Wochenende steht Bayer als Europa-League-Teilnehmer in der kommenden Saison fest. Dort traf Bayer bereits Anfang des Jahres auf den neuen Trainer, der 2018 in Bern auf Adi Hütter gefolgt war und anschließend dreimal in Folge Schweizer Meister wurde.

Der Schweizer ist kein Unbekannter

Denn in der Europa League hatten sich die Young Boys im Februar mit zwei Siegen gegen Bayer Leverkusen überraschend durchgesetzt - mit einem 4:3 in Bern und einem 2:0 in Leverkusen.