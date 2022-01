Neuer Trainer, altes Mantra: Wenn Leverkusen spielt, muss es Spektakel sein. Auf Gerardo Seoane, von den Young Boys Bern gekommen, lasteten große Erwartungen an eine Spielweise, die die zahlreichen Supertalente im Kader weiterentwickeln sollte.

Auch die Stabilisierung der Defensive dürfte ein Ziel gewesen sein. Ein Ziel, dem sein Vorgänger Peter Bosz bei furiosem Offensivfußball langfristig nicht gerecht wurde - und für dessen Erreichen Interimslösung Hannes Wolf in nur drei Monaten kaum Zeit hatte.

So lief die Hinrunde

Der Schweizer legte mit Bayer 04 Leverkusen jedenfalls einen guten Start in die Bundesliga-Saison hin. Und hielt Wort nach dem Motto: Angriff ist die beste Verteidigung. Denn 20 Tore schossen die Leverkusener allein in den ersten sieben Partien. Und fanden sich damit auf Platz zwei wieder, punktgleich mit Bayern München an der Tabellenspitze und einer ähnlichen Ausbeute (Bayern 24:7 Tore, Leverkusen 20:7). In der Hinrunde lebte Bayer vor allem von der Auswärtsstärke (Platz drei, 15 Punkte).

Dass allerdings auch dieses Jahr der Meistertitel Wunschdenken sein wird, zeigte das 1:5 im darauffolgenden direkten Duell mit München auf heimischem Rasen. Die Pleite leitete eine erste Durststrecke ein, während der Leverkusen schon in Runde zwei aus dem DFB-Pokal ausschied (1:2 gegen Karlsruhe) und auch die zwei nachfolgenden Bundesligapartien sieglos blieb.