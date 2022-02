Das hatten sie bei Bayer Leverkusen schon lange mitbekommen. Das Scouting-Team der Rheinländer hatte Tapsoba bereits in dessen erster portugiesischer Saison auf dem Zettel, jetzt musste es schnell gehen. Denn auch englische Vereine waren schon dran am jungen Defensivmann. Bayer schlug also noch in der Saison 2019/20 zu und holte Tapsoba im Januar 2020 nach Leverkusen.

Gut im Spielaufbau, ruhig am Ball - auch unter Stress

Und auch dort erging es Tapsoba unter dem damaligen Trainer Peter Bosz so wie bei seinen Stationen zuvor: Er wurde sehr schnell Stammspieler. Und erhielt Lob aus allen möglichen Fachkreisen. Schnell, gut im Spielaufbau, ruhig am Ball - auch unter Stress. So etwas kann man gut gebrauchen im Profifußball. Nicht nur im deutschen.

Vor allem die englische Premier League war im Sommer 2021 höchst nah dran an Tapsoba und seinem portugiesischen Berater Deco - doch Bayers Teammanager Simon Rolfes erklärte den "Pfeil", wie Tapsoba übersetzt heißt, kurzerhand für unverkäuflich. Bis zum Sommer 2025 hat Tapsoba in Leverkusen noch Vertrag - Bayer bestimmt für lange Zeit die Bedingungen in Sachen Tapsoba.

Triumph beim Afrika-Cup

Mit einem weinenden und einem lachenden Auge schauten sie sich bei Bayer auch den Januar an, als Tapsoba für sein Land Burkina Faso zum Afrika-Cup nach Kamerun reiste. Tapsobas Absenz tat sportlich weh, denn Bayer hatte ausgerechnet zur gleichen Zeit arge Personalprobleme in der Abwehr.

Burkina Faso hatte den besten Abwehrspieler beim Afrika-Cup

Man musste ihn aber gehen lassen - es sind sie Regeln im internationalen Fußball. Im Nachhinein dürfte sich die Reise für alle gelohnt haben.

Tapsoba spielte mit Burkina Faso ein überraschend starkes Turnier, wurde letztlich Vierter und Tapsoba landete endgültig auf den Zetteln aller ganz großen Klubs dieser Welt. Er war der überragenden Abwehrmann aller teilnehmenden Mannschaften, hatte nach dem Turnier seinen Platz in der All-Star-Elf sicher und seinen internationalen Wert nochmals um ein Deutliches gesteigert.

Anlaufschwierigkeiten nach der Rückkehr

Da wird man Tapsoba in Leverkusen auch die leichten Anlaufschwierigkeiten nach der Rückkehr zugestehen. Drei Tage dauerte die Rückreise letzte Woche von kamerun über Burkina Faso und die Türkei nach Deutschland.

Und trotzdem musste Tapsoba beim Spiel gegen Stuttgart (4:2) schon wieder von Anfang an ran, weil sich Jonathan Tah krank abgemeldet hatte. Tapsobas Leistung - ganz okay. Aber "ausbaufähig" , wie Trainer Gerardo Seoane urteilte.

Ob er am Freitag in Mainz auch gleich wieder von Anfang an ran muss, wird sich kurzfristig entscheiden. Aber bei Tapsoba schauen sie in Leverkusen sowieso auch gern auf die langfristigen Perspektiven.

