EM-Qualifikation: Ukraine empfängt Italien in Leverkusener Arena

B04-Geschäftsführer Fernando Carro wurde in der Mitteilung zitiert: "Wir freuen uns darüber, ein kleines Zeichen der Solidarität senden zu können. Für viele ukrainische Menschen, die zurzeit im Rheinland ihre zweite Heimat gefunden haben, ist dieses Spiel in der BayArena eine großartige Gelegenheit, ihr heimisches Team aus nächster Nähe unterstützen zu können – genauso wie für die zahlreichen italienischen Bürger, die in unserer Region leben."