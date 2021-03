Am Sonntag hatte Bayer 04 bei Kellerkind Hertha BSC sang- und klanglos mit 0:3 verloren. In der Woche davor verlor die Werkself ihr Heimspiel gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld mit 1:2. "Das 0:3 am Sonntag bei Hertha BSC war leider bezeichnend, unsere Mannschaft ist zuletzt immer wieder in dieselben Muster verfallen. Wir haben es nicht geschafft, die sich wiederholenden Fehler abzustellen und in die Erfolgsspur zurückzukehren" , sagte Völler.